Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Altpapier auf der Löhrstraße in Koblenz angezündet

Koblenz (ots)

Am Montag, 06.01.2020 wurde der Polizei um 21.49 Uhr der Brand eines Papierstapels im Bereich eines Burger-Restaurants am Löhrrondell gemeldet. Hier hatte ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann Altpapierkartons angezündet. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Zu einem weiteren Schaden kam es nicht. Während der Ermittlungen vor Ort meldete ein Zeuge, dass er soeben einen Mann im Bereich der Kinos in der Löhrstraße dabei beobachten konnte, wie dieser versuchte, auch dort Kartons anzuzünden. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Noch im Bereich der Kinos konnte der 29-Jährige angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

