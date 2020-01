Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Fahrt unter Drogeneinwirkung

Koblenz (ots)

Auf der B9 in Koblenz, stadtauswärts, erfolgte am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr eine Verkehrskontrolle. Bei einem zwanzigjährigen Golffahrer stellten die kontrollierenden Beamten Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des mitgeführten Kraftfahrzeuges fanden sie geringe Mengen von Betäubungsmitteln und eine verbotene Waffe, hier ein sogenanntes Einhandmesser. Strafverfahren wurden eingeleitet, der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt, Drogen, Messer und Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung genommen.

