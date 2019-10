Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwerer Unfall nach missachteter Vorfahrt

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Auf der Karnaper Straße kam es am Mittwochabend (2. Oktober, 21:14 Uhr) zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten, nachdem ein 19-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtet hatte.

Der 19-jährige Essener befuhr mit seinem silbernen VW die Ahnewinkelstraße in Richtung Karnaper Straße, um an der Kreuzung nach links in die Karnaper Straße abzubiegen. Weil er den Kreuzungsbereich offenbar nur schwer einsehen konnte, tastete er sich langsam voran, wie auch ein Zeuge bestätigte. Dennoch kam es beim Abbiegen zu einem Zusammenstoß mit dem schwarzen VW eines 52-jährigen Gladbeckers, der auf der Karnaper Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden zwei parkende Autos beschädigt. Die Karnaper Straße musste für die Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

