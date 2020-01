Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Diebstahl aus Pkw am Krematorium Koblenz

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020, gegen 15:40 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass eine männliche Person die Seitenscheibe eines Pkw einschlug. Das Auto stand auf dem Bubenheimer Weg in Koblenz, in Höhe des Krematoriums. Der Täter griff ins Fahrzeuginnere und entwendete eine Tasche aus dem Pkw, anschließend rannte er in Richtung Bubenheim davon. Der Dieb trug bei Tatausführung eine graue Jacke.

