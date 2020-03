Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Radolfzell) - Erneut Briefkasten gesprengt 5.3.20, 23 Uhr

Radolfzell-Stahringen (ots)

Erneut ist ein Briefkasten durch einen Feuerwerkskörper beschädigt worden. Dieses Mal ging einer in Stahringen im Weingartenweg zu Bruch. Die Hausbesitzerin hatte noch am Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen lauten Knall gehört. Als sie am Freitagmorgen zu ihrem Briefkasten kam, war die Briefkastentür herausgerissen und das Gehäuse zerbeult. Bereits am letzten Wochenende war schon einmal ein Briefkasten in Radolfzell in der Bismarckstraße Ziel des vermutlich gleichen noch unbekannten Pyromanen. Die Polizei in Radolfzell bittet um Zeugenhinweise unter 07732 95066 0.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell