Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lagerhalle brennt komplett aus

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Samstag, gegen 20.30 Uhr, kam es in Preußisch Oldendorf zu dem Brand einer Halle. In der Straße Langenhegge geriet eine etwa 300 m² große Halle eine Recyclingfirma in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand diese bereits im Vollbrand.

Ein 40-Jähriger, welcher sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Objekt aufhielt, erlitt leichte Verletzungen.

Die Halle brannte vollständig aus und ist einsturzgefährdet. Beamte der Kriminalpolizei nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

