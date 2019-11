Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tür aufgehebelt

Ein Unbekannter drang am Wochenende in eine Schule in Ulm ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend war ein Einbrecher am Kornhausplatz zugange. An einer Schule hebelte er eine Tür auf. Im Innern begab er sich auf die Suche nach Brauchbarem. In einer Geldkassette fand er Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

