POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nicht um den Schaden gekümmert

Zeugen beobachteten am Samstag in Ochsenhausen einen Autofahrer der nach einem Unfall flüchtete.

Gegen 3.30 Uhr parkte ein 19-Jähriger seinen Audi in der Laupheimer Straße aus. Dabei stieß er gegen einen geparkten Mercedes. Ein Zeuge beobachtete wie der Fahrer ausstieg und sich den Schaden anschaute. Danach setzte er sich in seinen Audi und fuhr weg. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Eine Polizeistreife traf den Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Bei der Überprüfung rochen sie Alkohol bei dem 19-Jährigen. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutprobe abgeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

