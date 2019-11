Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Autofahrer fährt auf Radler

Am Sonntag erlitt ein Radfahrer in Schemmerhofen schwere Verletzungen.

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Mazda in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Vor ihm fuhr ein 17-Jähriger Radler. Bei leichtem Regen und Dunkelheit übersah der Autofahrer den Mountainbiker. Weiterhin hatte der 17-Jährige keine Rückleuchten an seinem Rad angebracht. Das Auto stieß von hinten gegen das Fahrrad von hinten. Der Radler stürzte. Durch den Sturz erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

