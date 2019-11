Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Weihnachtsbeleuchtung zu hell

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 20.15 Uhr, musste die Polizei einen Streit in der Felsenstraße schlichten. Dort wurde an einem Haus die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Der daneben wohnende Nachbar fand die Helligkeit durch die Zusatzbeleuchtung unzumutbar. Die Beamten konnten vor Ort keine Abhilfe schaffen. Die Parteien wurden auf den zivilen Rechtsweg verwiesen.

