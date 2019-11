Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Kellerbrand

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Ringstraße ausrücken. Der Brand war in einem Keller mit einem Herd ausgebrochen. Die erhitzten Herdplatten hatten ein Holzbrett entzündet. Anschließend hatte das Feuer auf das darüber aufgehängte Kästchen übergegriffen bis es gelöscht werden konnte. Wie es zum Einschalten des Herdes kam ist bislang unklar. Es entstand kein Personen- und nur geringer Sachschaden.

