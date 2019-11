Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten wie ein Mann in einen Kindergarten in der Hölderlinstraße einbrechen wollte. Der 47-jährige Mann versuchte mehrere Fenster mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Die Polizei blieb mit dem Zeugen laufend in Kontakt bis die Festnahme erfolgen konnte. Widerstand leistete der Einbrecher nicht. Ein Fenster war so stark beschädigt, dass es sich nicht mehr schließen ließ. Die Feuerwehr musste mit der Sicherung des Fensters beauftragt werden.

