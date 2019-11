Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nach Vorfahrtsunfall geflüchtet

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr ein unbekannter PKW-Lenker die Blockäcker in Richtung Mittelrainstraße. An der Kreuzung zur Mittelrainstraße kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 63-jährigen PKW-Lenkerin. Die Lenkerin fuhr bergabwärts in Richtung Heidenheimer Straße. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der Verursacher wendete sein Fahrzeug fuhr in Richtung Blockäcker davon. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich um einen silbernen Kombi mit FFB-Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat Heidenheim (07321/97520) nahm den Unfall auf und sucht Zeugen die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Der Sachschaden wird auf ca. 7 000 Euro geschätzt.

