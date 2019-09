Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (26.09.2019) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Gaststätte am Sparrhärmlingweg einen gleichaltrigen Besucher geschlagen und dessen Mobiltelefon geraubt zu haben. Der Tatverdächtige schlug dem Gast, der sein Mobiltelefon in der Hand hielt, gegen 23.45 Uhr ins Gesicht, so dass dessen Telefon auf den Boden fiel. Der Tatverdächtige hob es auf und rannte in Richtung Römerkastell davon. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung in der Rostocker Straße fest. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

