Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätteneinbrecher bezahlt Getränk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag (22.09.2019) in eine Gaststätte am Sparrhärmlingweg eingebrochen und hat sich dort etwa eine dreiviertel Stunde aufgehalten. Der Täter hebelte gegen 05.15 Uhr zwei Türen auf und drang in die Gaststätte ein. Dort versuchte er, drei Spielautomaten gewaltsam zu öffnen, blieb aber erfolglos. Er stahl mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Geldbeutel und trank einen Energydrink aus dem Kühlschrank. Für diesen legte er zwei Euro auf den Tresen. Gegen 06.00 Uhr verließ der Unbekannte das Lokal und flüchtete. Der Unbekannte trug bei der Tat einen Kapuzenpulli. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

