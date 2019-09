Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Jugendeinrichtung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (25.09.2019) in eine Jugendeinrichtung an der Straße Obere Weinsteige eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 20.05 Uhr und 12.45 Uhr in das Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie stahlen Nahrungsmittel von geringem Wert, danach flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

