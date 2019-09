Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht überwacht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (25.09.2019) an der Kreuzung Heilmannstraße/Am Neckartor/Cannstatter Straße Verkehrskontrollen durchgeführt, sie habe ihr besonderes Augenmerk dabei auf die Einhaltung des Rotlichts der Ampel gelegt. Die Beamten überwachten zwischen 14.45 Uhr und 16.30 Uhr die Fahrzeuge, die von der Heilmannstraße geradeaus Richtung Wolframstraße fuhren. In diesem Zeitraum missachteten insgesamt 18 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker das Rotlicht der Ampel. Eine Autofahrerin fuhr, das Mobiltelefon in der Hand haltend, auf die Kreuzung zu und missachtete dann das Rotlicht der Ampel.

