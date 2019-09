Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord (ots)

Beamte der Verkehrs- und Bereitschaftspolizei haben am Mittwoch (25.09.2019) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr mehrere Fahrzeuge am Pragfriedhof. Neben 17 Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten elf Handyverstöße, drei fehlende Umweltplaketten, sowie eine fehlende Kindersicherung fest. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten ein Fahrzeug wegen technischen Veränderungen zur weiteren Begutachtung. Einen weiteren Autofahrer erwartet eine Strafanzeige, da er die Beamten beleidigte.

