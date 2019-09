Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autotür geöffnet - Fahrradfahrer gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Mittwochabend (25.09.2019) in der Straße Am Kräherwald mit seinem Mountainbike eine geöffnete Autotür gestreift und ist gestürzt. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Renault parkte gegen 18.00 Uhr sein Auto am rechten Fahrbahnrand einer Grundstückszufahrt. Als er die Fahrertür öffnete, fuhr der Radfahrer vorbei, blieb offenbar mit dem Fahrradlenker an der Tür hängen und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

