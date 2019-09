Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (26.09.2019) zwei Personen mit einem Messer bedroht und einen der beiden ausgeraubt. Ein 18 Jahre alter Mann verließ gegen 20.15 Uhr die Stadtbahn der Linie U6 an der Stadtbahnhaltestelle Peregrinastraße. Nach einigen Metern sprach ihn der Tatverdächtige an und forderte ihn auf, ihm Geld zu geben. Als der Geschädigte nicht auf die Aufforderung reagierte, zog der Unbekannte ein Messer und forderte erneut das Geld ein. Der 18-Jährige zeigte dem Unbekannten seinen leeren Geldbeutel, woraufhin er von seinem Vorhaben abließ. Kurze Zeit später verließ ein 17-Jähriger gegen 20.20 Uhr die Stadtbahn der Linie U12 ebenfalls an der Haltestelle Peregrinastraße. Vermutlich der gleiche Tatverdächtige näherte sich ihm und forderte unter vorgehaltenem Messer erneut Bargeld. Der Jugendliche händigte ihm eine geringe Summe Bargeld aus, woraufhin der Täter unerkannt flüchtete. Der Unbekannte war zirka 20 bis 30 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte ein orientalisches Erscheinungsbild und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Kappe mit einer weißen Aufschrift oder einem weißen Logo, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell