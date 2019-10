Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Traktor durchtrennt Telefonleitung

Espelkamp (ots)

Am Donnerstagmittag ist an einem Waldweg eine Telefonleitung durch einen Traktor beschädigt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger aus Hille gegen 14 Uhr mit einem Traktor die Diepenauer Straße und wollte nach links in einen Waldweg einbiegen. Dort kam es durch die nach oben ragende Gabel des landwirtschaftlichen Arbeitsfahrzeuges zum Kontakt mit einer parallel zur Diepenauer Straße verlaufenden oberirdischen Telefonleitung, sodass das Kabel an einem Verteilerkasten abriss. Darüber setzte die Polizeileitstelle die Störungsstelle des Telefonanbieters in Kenntnis, welche eine baldige Reparatur ankündigte.

