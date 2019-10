Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kriminelle nehmen Autohäuser ins Visier

Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf (ots)

Zu Wochenbeginn haben Diebe zwei Autohäuser in Porta Westfalica und Preußisch Oldendorf in den Fokus genommen und von mehreren PKWs Fahrzeugteile entwendet.

Am Dienstagvormittag erhielten die Beamten Kenntnis über einen Diebstahl im Erbeweg in Porta Westfalica. Hier hatten sich Unbekannte nach ersten Erkenntnissen an insgesamt 19 Fahrzeugen, darunter Volvos und Audis, zu schaffen gemacht. Dazu montierten die Täter an den Fahrzeugen den Kühlergrill sowie Verblendungen an der Front ab. Die Tatzeit kann hier auf Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 7.40 Uhr eingegrenzt werden.

In gleichem Muster suchten die Täter auch ein Autohaus in der Industriestraße in Preußisch Oldendorf OT Bad Holzhausen auf. Auch hier gingen die Unbekannten am Wochenanfang mehrere auf der Außenfläche abgestellte Fahrzeuge an, sodass von den PKWs, hauptsächlich ebenfalls Volvos, mehrere Kühlergrills und andere Fahrzeugteile gestohlen wurden.

Aktuell prüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang. Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell