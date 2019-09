Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Geschädigter einer Unfallflucht im Quadrat N7/M7 gesucht!

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 16.07.19, gegen 9:30 Uhr, ereignete sich im Quadrat N7/M7 eine Verkehrsunfallflucht. Ein Passant war gerade in Höhe der Musikhochschule unterwegs, als er auf einen Mercedes aufmerksam wurde, der beim Vorbeifahren einen geparkten PKW gestreift hatte. Der Fahrer des Mercedes fuhr zunächst langsam weiter und bog dann zwischen den Quadraten N7 und N6 in Richtung Kunststraße ab. Er hatte sich von der Unfallstelle entfernt, obwohl am geparkten PKW der linke Außenspiegel zerstört worden war. Der Zeuge meldete den Vorfall samt Kennzeichen des Flüchtigen der Polizei. Als diese vor Ort eintraf, konnten sie den beschädigten PKW allerdings nicht mehr feststellen.

Der geschädigte Autohalter konnte bislang nicht ermittelt werden. Über den beschädigten PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Ludwigshafener Kennzeichen gehandelt hat.

Der Halter des betroffenen PKWs sowie Zeugen, die Hinweise zum Geschädigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

