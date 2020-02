Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streit unter jugendlichen Mädchen am Bahnhof

Espelkamp (ots)

Zu einer offenbar handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Mädchen ist es am Donnerstagvormittag am Bahnhof in Espelkamp gekommen. Vorausgegangen waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei verbale Streitigkeiten.

Laut den Angaben zweier 14 und 18 Jahre alter Geschwister aus Minden sei es am Morgen zu Streitigkeiten mit drei 16 bis 18 Jahre alten Mädchen aus Lübbecke und aus der Gemeinde Hille gekommen. Dieses Trio habe, so die 18-jährige Mindenerin, sie unvermittelt an den Haaren gezogen und am Hals gepackt. Anschließend habe sie Schläge und Tritte erhalten. Als daraufhin ihre Schwester eingriff, sei auch sie attackiert worden. Die drei Mädchen hätten sich danach entfernt.

Die gegen 8.45 Uhr verständigten Polizisten konnten die drei Verdächtigen wenig später im Nahbereich des Bahnhofes zur Rede stellen. Die gaben zu, dass es zu einen Streit gekommen sei. Geschlagen habe aber niemand von ihnen. Die drei gaben zudem an, dass es bereits seit längerer Zeit Spannungen zwischen ihnen und den beiden anderen Mädchen geben würde.

