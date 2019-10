Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Friesenhagen (ots)

Eine 29-Jährige Pkw-Fahrerin verursachte am Dienstagabend auf der Kreisstraße 86 einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verursacherin stand unter Drogeneinfluss.

Die 29-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Kreisstraße 86 von Morsbach kommend in Richtung Friesnhagen befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam die 29-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und Drogeneinfluss angenommen. Den stark beschädigten Pkw lies die Verursacherin an der Unfallstelle zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Verursacherin konnte an der Halteranschrift ermittelt werden. Bei der 29-Jährigen konnten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

