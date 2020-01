Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 15.01.2020, 08.20 Uhr:

Eine 80jährige Bad Harzburgerin befuhr mit ihrem Opel Corsa die Ilsenburger Straße in Bad Harzburg in Richtung Stadtzentrum. In Höhe des Grundstückes Nr. 27 kam sie aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den am Fahrbahnrand parkenden Mercedes. Anschließend versuchte die Fahrerin noch gegenzulenken, stieß anschließend jedoch gegen den davor parkenden Smart fortwo und weiterhin gegen gegen einen Opel Meriva. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die 80jährige Frau wurde nur leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Goslar transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell