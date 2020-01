Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag, d. 14.01.2020, wurde in Clausthal, Robert-Koch-Straße, auf dem Parkplatz des Studentenwohnheimes ein Pkw beschädigt. An einem dort geparkten roten Pkw Mazda wurde der Fahreraussenspiegel abgeschlagen. Hierbei entstand Schaden am Spiegel und an der Lackierung der Fahrertür. Zeugenhinweise bitte an die Polizeidienststelle in Clausthal, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

