POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 15.01.2020

Hohegeiß: Am 14.01.2020, um 17:10 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Hohegeiß zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW-Fahrer bog von der Hindenburgstraße nach links in die Lange Straße ab. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem Geländer und einem Verkehrszeichen (Vorfahrtszeichen). Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Lkw soll einen weißen Anhänger mit Aufschrift gezogen haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Braunlage unter folgender Telefonnummer: 05520/9326-0

