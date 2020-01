POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 14.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung an Hauseingangstür

In der Zeit vom 12.01.2020, 15.00 Uhr, bis 13.01.2020, 09.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die Glasscheibe einer Hauseingangstür in Seesen in der Baderstraße. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (bür)

Verkehrsunfall

Am 13.01.2020, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Lutter mit seinem PKW die Hildesheimer Straße aus Richtung Bockenem kommend in Richtung Seesen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 20-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die L 466 aus Richtung B 82 kommend und wollte an der Einmündung Hildesheimer Straße/L 466 nach links in Richtung Seesen abbiegen. Infolge einer Unachtsamkeit missachtete der 20-Jährige die Vorfahrt des 42-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7.500 Euro. (bür)

