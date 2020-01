Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Montag, den 13.01.2020, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass es gegen 19.35 Uhr auf dem Parkplatz der Ilsenburger Straße, unterhalb der B 4 Brücke zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten vor Ort ein dort parkendes Fiat Wohnmobil fest. An dem Fahrzeug befanden sich Beschädigungen an der Beleuchtungseinrichtung hinten rechts sowie an der Stoßstange. Anscheinend ist die Beschädigung beim Rangieren mit einem weiteren Fahrzeug entstanden, da sich auch Bruchstücke einer Beleuchtungseinrichtung eines anderen Fahrzeuges fanden. Dabei handelt um Teile die vermutlich einem Renault Twingo zugeordnet werden können, der zum fraglichen Zeitpunkt beobachtet wurde wie er vom Parkplatz fuhr. Der Verursacher des Schadens am Wohnmobil hatte es bislang unterlassen sich um den Unfall zu kümmern bzw. sich um einen Schadensregulierung zu bemühen. Damit hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Wer weitere Hinweise zum Unfall geben kann melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

