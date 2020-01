POL-GS: Pressebericht PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Knall am Zellbach

Am Sonntagnachmittag, gg.15.20 Uhr, meldeten Anwohner vom Zellbach in Clausthal ein lautes Knallgeräusch und Rauch aus einem Kanalschachtdeckel. Durch die Polizei wurden Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtwerke alarmiert. Eine Ursache für den Knall konnte zunächst nicht gefunden werden. Gegen 18.45 Uhr wird dann bemerkt, dass jemand aus dem Fenster einer Dachgeschoßwohnung Gegenstände herauswirft und herumschreit. Durch die Polizei wird die Wohnung überprüft. Hier wird der 19-jährige Mieter der Wohnung angetroffen und überprüft. Im Zuge weiterer Ermittlungen werden in seiner Wohnung neun Feuerwerkskörper, sogenannte "Polenböller" gefunden und beschlagnahmt. Da diese Böller in Deutschland nicht berlaubt sind, wird gegen den jungen Mann ein Strafverfahren gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Da keine andere Ursache für den Knall gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass der jungen Mann einen dieser Böller gezündet hat.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Zellerfeld, Goslarsche Straße, wurde am Samstagmittag ein Pkw aus dem Landkreis Osterode angehalten und kontrolliert. Der 63-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorlegen. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis vor längerer Zeit entzogen wurde. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist die Folge.

versuchter Diebstahl

An der Landesstraße 517 zwischen Zellerfeld und Schulenberg lagert auf einem Parkplatz ein Forstunternehmen, Arbeitsgeräte, Holzstämme und Holzhackschnitzel. Als am Sonntagabend, gg. 19.30 Uhr, ein Mitarbeiter dieser Firma eine Kontrollfahrt durchführt, sieht er an dem Haufen Holzhackschnitzel einen Pkw und zwei Männer, die Hackschnitzel in Plastiksäcke abfüllen und alarmiert die Polizei. Bei der Personalienfeststellung geben die beiden Männer an, nichts stehlen zu wollen, sie seien vielmehr davon ausgegangen, dass es sich um Abfall handeln würde. Eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl zieht dies nach sich. /Krz.

