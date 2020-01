POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch

Liebenburg. Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür eines Wohnhauses im Schäfereiweg aufzuhebeln. Hierbei entstand ein lauter Knall, welcher die Bewohner alarmierte, die daraufhin den Täter nur noch bei der Flucht ertappen konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizei Liebenburg unter 05346-946-800 entgegen.

Sachbeschädigung

Goslar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenbeleuchtung einer Garage in der Siemensstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

