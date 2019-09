Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in Tanzlokal

Mainz (ots)

Mainz - Altstadt, Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in Tanzlokal Freitag, 13. September 2019, 01:30 Uhr

Während einer Hip-Hop-Veranstaltung, in der Nacht auf Freitag, ist es in einem Mainzer Tanzlokal, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 30 Jahre alten Männern gekommen. Bei dem Streit gegen 01:30 Uhr erleiden dabei beide stark blutende Verletzungen und werden durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Dort werden die Verletzungen versorgt. Die Personen verbleiben zunächst stationär im Krankenhaus. Weil weder die Hintergründe, der genaue Tatablauf, noch die Entstehung der Verletzungen direkt geklärt werden können, schließt der Betreiber in Absprache mit der Polizei gegen 02:30 Uhr sein Lokal um die Ermittlungen in den Räumen zu ermöglichen. Gleichzeitig werden erste Zeugen vor der Lokalität befragt.

Zur weiteren Klärung bittet die Polizeiinspektion Mainz 1, Zeugen sich unter der Telefonnummer 06131 - 65 4110 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt oder als Hinweis an die Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ereignisauswahl/auswahl/ gegeben werden.

