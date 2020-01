Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den zeitraum vom 10.01.2020 bis 12.01.2020

Goslar (ots)

Wechselseitiger Körperverletzungen

Braunlage. Am Freitag Abend gegen 18:50 Uhr gerieten in Braunlage Nachbarn in Streit. Die anfänglich verbalen Streitigkeiten zwischen einem 69-jährigen Mann aus Braunlage sowie zwei 18 und 19 Jahre alten Männern aus Braunlage endeten schließlich in wechselseitig begangenen Körperverletzungen. Gegen den 69-jährigen und den 18-jährigen Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

