Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

abgemeldeter Pkw

Am Montag, d. 13.01.2020 wurde dem PK Oberharz ein grüner Pkw BMW X3 gemeldet, der in Zellerfeld, Ebereschenweg, parkt und an dem sich entstempelte Kennzeichen aus Hannover befinden. Bei der Überprüfung durch die Funkstreife stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem Pkw BMW gehören. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Eigentümer des BMW. Hinweise an PK Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

