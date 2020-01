Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 14.01.2020

Goslar (ots)

Spielgerät beschädigt

Wolfshagen. Ein bisher unbekannter Täter sägte ein Kettenglied einer Kinderschaukel auf dem Schulhof der Grundschule Wolfshagen an. Bei einer routinemäßigen Kontrolle wurde die Beschädigung entdeckt. Beide Ketten der Schaukel wurden umgehend erneuert. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03. und dem 08.01.2020. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97870

Dieseldiebstahl

Langelsheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden am Kropskamp von drei dort abgestellten LKW insgesamt 900 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97870

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell