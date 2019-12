Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus

Hamm-Werries (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus kam es am 26. Dezember, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22.40 Uhr, in der Straße Dambergskamp. Unbekannte Täter hebelten das Fenster das Gäste-WC im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Teile der Wohnung wurden durch die Einbrecher durchsucht, bevor sie vom Tatort vermutlich durch eine Tür im ersten Obergeschoss durch das Treppenhaus flüchteten. Angaben zum Diebesgut konnten bisher noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (av)

