Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Osten (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25. Dezember 13 Uhr bis Donnerstag, 26. Dezember 20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Schleusenweg. Die unbekannten Täter hebelten das Wohnzimmerfenster auf und gelangten so ins Haus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und ein Schlüsselbund entwendet. Die beiden Täter wurden während der Tat videografiert. Einer der beiden männlichen Täter war zirka 2 Meter groß, hatte eine schlanke Figur, graue Haare und trug eine schwarze Jacke, sowie eine blaue Jeans. Der andere Mann war etwa 1,8 Meter groß und schlank. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (av)

