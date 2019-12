Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Einbruchsversuch in Sakristei

Hamm-Osten (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 26. Dezember 10 bis 17 Uhr, in die Sakristei der Kirchengemeinde an der Ostwennemarstraße einzubrechen. Sie hebelten an der Zugangstür, gelangten jedoch nicht in die Kirche. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 melden. (av)

