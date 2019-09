Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrradzubehör gestohlen

Germersheim (ots)

Zubehör im Wert von 150 EUR wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Damenrad, welches im Bereich des Fahrradständers an der S - Bahnhaltestelle/Mitte in Germersheim abgestellt war, gestohlen. Der unbekannte Täter entfernte den Sattel, die Bremse, den Korb sowie den Ständer. Bei dem Rad handelte es sich um ein Cityrad der Marke Mifa. Weiterhin wurden die Beleuchtung sowie die Reifen beschädigt.

