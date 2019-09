Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl von Rubbellosen

Germersheim (ots)

Mehrere Rubbellose entwendeten Jugendliche am Montagabend gegen 19 Uhr aus einer Lottofiliale im Bereich der Mainzer Straße. Drei Personen lenkten zunächst die Verkäuferin ab. In der Zwischenzeit hatte ein weiterer junger Mann den Verkaufsständer aus dem Geschäft entwendet und die Rubbellose an sich genommen. Die Beamten konnten zwischenzeitlich zwei 17 - jährige Tatverdächtige ermitteln. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell