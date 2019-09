Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Arztpraxis und Versicherungsbüro eingebrochen

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern in eine Arztpraxis sowie in ein im gleichen Anwesen befindliches Versicherungsbüro ein. Hierbei wurde neben einem Laptop auch ein IPad der Marke Apple entwendet.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340 oder unter der Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

