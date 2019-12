Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf dem Nordring

Hamm - Mitte (ots)

Am Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 12.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Nordring / Agnesstraße, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm befuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta den Nordring. Sie bemerkte einen Rückstau vor der Fußgängerampel an der Agnesstraße zu spät und fuhr auf den Mercedes eines 55-jährigen Fahrzeugführers aus Hamm auf. Die 38-Jährige und der 19-jährige Beifahrer in dem Mercedes wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. (ab)

