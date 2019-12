Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter bei Alleinunfall auf der Werler Straße

Hamm - Rhynern (ots)

Am Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 15.10 Uhr kam ein 23-jähriger Pkw-führer mit seinem Fiat auf der Werler Straße kurz hinter der Kumper Landstraße von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei. Der 23-Jährige aus Drensteinfurt befuhr die Werler Straße in Richtung Hilbeck, als er kurz hinter dem Kreuzungsbereich zur Kumper Landstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr durch einen Straßengraben, beschädigte einen Holzzaun und ein Hinweisschild und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der 23-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle geschleppt. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro beziffert. (ab)

