POL-WOB: Audi-Fahrer erwartet hohe Bußgeld, Punkte und Fahrverbot

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 26.10.19, 10.30 - 11.30 Uhr

Mit 85 Stundenkilometern wurde am Samstagvormittag ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer im Tunnel von der Heßlinger Straße zur Heinrich-Nordhoff-Straße gemessen. Den jungen TT-Fahrer aus Wolfsburg erwarten 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei und einen Monat Fahrverbot. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes messen regelmäßig auf dieser Strecke in Richtung Fallersleben. Allgemein üblich gelte innerorts die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, erinnert ein Beamter. Gleich sieben Fahrer wurden innerhalb von 60 Minuten per Lasermessung festgestellt, davon drei Autofahrer und ein Motorradfahrer, die sich jeweils auf ein Fahrverbot einstellen müssen.

