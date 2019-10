POL-WOB: 79-jährige in Königslutter bestohlen

Polizei Wolfsburg

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Samstag Vormittag in einem Discounter-Markt an der Rottorfer Straße in Königslutter. Die 79-jährige Frau hatte ihren Stoffbeutel mit zwei Geldbörsen in ihren Einkaufswagen gelegt. An der Kasse stellte sie dann den Verlust der Tasche fest. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10:25 Uhr und 10:35 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Königslutter zu melden.

