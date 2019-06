Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen beschädigt

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.300 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch nach einem Unfall in Bocholt hinterlassen. Der beschädigte schwarze Seat hatte zwischen 08.05 Uhr und 14.05 Uhr an der Burggrafenstraße gestanden. Lackspuren deuten darauf hin, dass es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen weißen Wagen gehandelt haben könnte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

