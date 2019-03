Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselgeldbetrug (MAR)

Marsberg (ots)

Am Donnerstag um 14:15 Uhr erbeutete ein unbekannter Täter Bargeld in einer Tankstelle in der Kasseler Straße bei einem Wechselgeldbetrug. Der Täter kaufte Gegenstände für einen kleinen Betrag. Anschließend bat er darum, Geld gewechselt zu bekommen. Ein Mitarbeiter bemerkte erst später, dass Bargeld aus der Kasse entwendet wurde.

