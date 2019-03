Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Sonnenstudio ausgeraubt

Pforzheim (ots)

Eine Frau betrat am Samstagabend zunächst als Kundin ein Sonnenstudio in der Karlsruher Straße in Pforzheim. Als sie gegen 21:00 Uhr wieder aus der Sonnenkabine kam, bedrohte sie die Mitarbeiterin des Sonnenstudios mit einer schwarzen Pistole und erbeutete so mehrere hundert Euro. Die Täterin flüchtete zu Fuß und konnte trotz sofortiger, intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht gefaßt werden. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Weibliche Person, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, hellbraunes, zum Zopf gebundenes Haar, sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Kleidung und hatte eine schwarze Handtasche dabei. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter (0721) 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

