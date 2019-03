Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall während Abbiegevorgang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 09.50 Uhr ereignete sich auf der Basler Straße in Grenzach ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kam aus Richtung Wyhlen und wollte mit ihrem Renault nach links auf den Zielmattenparkplatz abbiegen. Ein nachfolgender Fahrer eines Kleintransporters, ebenfalls ein Renault, wollte nach bisherigen Erkenntnissen den abbiegenden Pkw in diesem Moment überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/9890-0, Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell